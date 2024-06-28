Росгвардия обеспечила безопасность гостей во время фестиваля «Алые Паруса» в Мариуполе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 42 0

Все места массового пребывания людей были тщательно проверены перед праздником выпускников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

В Мариуполе прошел фестиваль выпускников «Алые Паруса», во время мероприятия безопасность гостей тщательно оберегала Росгвардия. Все места массового пребывания людей были тщательно проверены перед праздником выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и показали кадры работы сотрудников.

Самым кульминационным моментом вечера стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами по Азовскому морю, а также пиротехническое шоу и выступление флайбордистов. На празднике не зафиксировано никаких нарушений благодаря командной работе сотрудников правоохранительного ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал и показал, как в Мариуполе прошло самое ожидаемое событие лета. Для выпускников подготовили праздничный концерт и масштабное световое шоу, специально для которого привезли 50 тонн оборудования. Все получилось при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства города, Пятого канала и Фонда помощи детям Донбасса.

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