От табака до автомобилей: Минобороны передали изъятое у нарушителей имущество

Соответствующие мероприятия проводили сотрудники ФССП по решению суда.

Минобороны России передали более 190 тысяч единиц имущества, изъятого у правонарушителей. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав Дмитрий Аристов.

Территориальные органы ФССП изъяли и передали Вооруженным силам России более 190,6 тысячи единиц различного имущества. Аристов уточнил, что мероприятия проводились с января 2023 года.

«Передано 190,6 тысячи единиц разного вида имущества — автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое имущество», — сказал Аристов на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, имущество было изъято по решению судов за различные правонарушения. Например, если автомобиль использовался для совершения преступления, водитель был задержан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за другие деяния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации России поддержал на пленарном заседании закон о создании в стране отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам. Правки вносятся в закон «Об исполнительном производстве».