Лето без ботулизма: от каких продуктов лучше воздержаться в жару

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Роспотребнадзор: летом больше шансов отравиться заправленным салатом

Лето без ботулизма: от каких продуктов лучше воздержаться в жару

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Почему стоит убрать в сторону майонез?

Летом у россиян больше всего шансов отравиться рыбой и «майонезными» салатами. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Все дело в температуре воздуха, которая широко распахивает двери перед микроорганизмами, вызывающими отравление — в случае игнорирования условий хранения. В Роспотребнадзоре указали, что наибольшую опасность для россиян представляют многокомпонентные салаты, в частности, заправленные майонезом.

Также стоит обратить внимание и на кондитерские изделия, но не все, а именно содержащие в себе крем. Кроме того, пролежать с отравлением летом можно, если не следить за другими продуктами: колбасой, мясом, рыбой, морепродуктами, а также молоком.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что грибы, ягоды и овощи не стоит покупать на стихийных рынках — все дело также в жаре.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма — после готового салата.

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