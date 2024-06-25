Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата

Молодой человек обратился к врачам через сутки после заражения.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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В России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления готовым салатом. Умер 21-летний житель Костромской области. Об этом сообщили в местном департаменте здравоохранения сайту 5-tv.ru.
«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому, в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому», — заявили в депздраве.
Молодой человек заразился ботулизмом, когда ел готовый салат лобио в гостях у родственников. К врачам заболевший обратился только после того, как почувствовал себя очень плохо. Больного доставили в областную больницу. Там медики сразу ввели ему антитоксическую сыворотку. Мужчина находился в реанимации и был подключен к системе ИВЛ.
Пресс-служба депздрава Костромской области отметила, что это был единственный случай заражения ботулизмом в регионе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компании «Кухня на районе» грозит штраф или приостановка деятельности.
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