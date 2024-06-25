Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 26 0

Молодой человек обратился к врачам через сутки после заражения.

Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовые отравления в России

В России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления готовым салатом. Умер 21-летний житель Костромской области. Об этом сообщили в местном департаменте здравоохранения сайту 5-tv.ru.

«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому, в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому», — заявили в депздраве.

Молодой человек заразился ботулизмом, когда ел готовый салат лобио в гостях у родственников. К врачам заболевший обратился только после того, как почувствовал себя очень плохо. Больного доставили в областную больницу. Там медики сразу ввели ему антитоксическую сыворотку. Мужчина находился в реанимации и был подключен к системе ИВЛ.

Пресс-служба депздрава Костромской области отметила, что это был единственный случай заражения ботулизмом в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компании «Кухня на районе» грозит штраф или приостановка деятельности.

Тема:
Массовые отравления в России
24 июн
Компании «Кухня на районе» грозит штраф или приостановление деятельности
20 июн
Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции после случаев ботулизма
20 июн
Актуально как никогда: эти пять продуктов могут вызвать ботулизм
19 июн
Фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли
19 июн
Не только консервы: какие еще продукты могут вызвать ботулизм
19 июн
Настоящий свинарник: где готовили и упаковывали еду, отравившую более 200 россиян
18 июн
Муж заболевшей ботулизмом рассказал о симптомах отравления жены
18 июн
«Заболевание редкое»: вспышка ботулизма в России стала крупнейшей за последние 30 лет
18 июн
Салат с фасолью стал причиной ботулизма у жителей нескольких регионов России
18 июн
Трое руководителей задержаны по делу о массовом отравлении в Москве
+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.37
-0.59 94.08
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»
1:58
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
1:37
«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным
1:16
Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
0:58
Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева
0:38
Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Сейчас читают

Хабиб и Махачев выразили соболезнования пострадавшим в терактах
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака