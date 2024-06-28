На Дворцовой площади Петербурга начался праздничный концерт «Алые паруса»

Главный выпускной страны проходит в Северной столице уже в 20-й раз.
Фото: 5-tv.ru
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В Петербурге на Дворцовой площади начался праздничный концерт «Алые паруса — 2024». В нем принимают участие такие российские звезды как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу и балет TODES, а также хедлайнер вечера — МОТ.
В этом году в центре Северной столицы реализована принципиально новая концепция. Сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон. Во время выступления артисты используют все пространство, даже на высоте 23 метра.
В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова. А главный герой праздника — это, безусловно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня проходит по новой траектории.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
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