На Дворцовой площади проходит главный выпускной России.

На Дворцовой площади Петербурга певица IOWA показала спортивный класс на праздничном концерте «Алые паруса». Исполнительница вышла на сцену в образе Красной шапочки.

«Вы готовы сдавать нормативы?» — спросила артистка у собравшихся выпускников и, судя по реакции, зрители оказались готовы.

IOWA исполнила несколько своих хитов, заставляя как танцоров на сцене, так и зрителей Дворцовой площади бодро прыгать в такт музыке.

В центре Петербурга проходит праздничный концерт «Алые паруса». Масштабное и яркое шоу является уникальным в своем роде и по праву считается главным праздников всех выпускников России. В этом году сюда приехали не только вчерашние школьники регионов РФ, но и гости из стран СНГ и Африки.

Каждый год праздник удивляет, восхищает и вдохновляет миллионы зрителей, главные из которых — выпускники. И эта ночь им — без сомнений — запомнится на всю жизнь!

В праздничном концерте принимают участие Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Алсу, балет TODES. А хедлайнером вечера выступил МОТ.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.