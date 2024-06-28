«Вы готовы сдавать нормативы?» — певица IOWA показала спортивный класс на сцене «Алых парусов»
Певица IOWA показала спортивный класс на сцене «Алых парусов»
Фото, видео: 5-tv.ru
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На Дворцовой площади проходит главный выпускной России.
На Дворцовой площади Петербурга певица IOWA показала спортивный класс на праздничном концерте «Алые паруса». Исполнительница вышла на сцену в образе Красной шапочки.
«Вы готовы сдавать нормативы?» — спросила артистка у собравшихся выпускников и, судя по реакции, зрители оказались готовы.
IOWA исполнила несколько своих хитов, заставляя как танцоров на сцене, так и зрителей Дворцовой площади бодро прыгать в такт музыке.
В центре Петербурга проходит праздничный концерт «Алые паруса». Масштабное и яркое шоу является уникальным в своем роде и по праву считается главным праздников всех выпускников России. В этом году сюда приехали не только вчерашние школьники регионов РФ, но и гости из стран СНГ и Африки.
Каждый год праздник удивляет, восхищает и вдохновляет миллионы зрителей, главные из которых — выпускники. И эта ночь им — без сомнений — запомнится на всю жизнь!
В праздничном концерте принимают участие Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Алсу, балет TODES. А хедлайнером вечера выступил МОТ.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
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