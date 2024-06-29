Армия России освободила населенный пункт Шумы в ДНР
Его взяли бойцы «Центральной» группировки войск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Армия России освободила населенный пункт Шумы в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневном брифинге. Его взяли бойцы «Центральной» группировки войск.
Кроме того, они также улучшили тактическое положение на этом участке фронта. Удалось нанести поражение формированиям 109-й бригады теробороны ВСУ и 41-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Кирово, Сокол и Новоселовка Первая.
За сутки отражены шесть контратак украинских боевиков. Вражеские потери составили до 360-ти военнослужащих, на этом направлении удалось также уничтожить две боевых бронированных машины, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Совокупные потери боевиков ВСУ за минувшие сутки составили около 1800 человек.
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