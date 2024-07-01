Гуманитарная катастрофа: оставшиеся больницы в Газе могут прекратить работу

Десятки тысяч пациентов в этом случае останутся без квалифицированной помощи. Но по какой причине?

Больницы сектора Газа могут прекратить работу в ближайшие сутки. Согласно заявлению Минздрава Палестины, топлива не хватает. Несмотря на жесткую экономию, генераторы скоро остановятся. А значит, десятки тысяч пациентов останутся без помощи.

Израильская армия месяц назад взяла под контроль КПП «Рафах» на границе с Египтом — а это был единственный путь, через который в палестинский анклав поступала гуманитарная помощь. Врачи в секторе Газа призывают международные организации вмешаться в ситуацию.

Конфликт на Ближнем Востоке

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре после этого боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.