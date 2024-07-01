Потемнели и скололись: на что Инстасамка заменила свои виниры

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 82 0

Стоматолог Аракелян: Инстасамка меняла композитные виниры на керамические

Потемнели и скололись: на что Инстасамка заменила свои виниры

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог заметит изменения невооруженным взглядом.

Звезда современной отечественной поп-музыки Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, множество раз прибегала к хирургическим вмешательствам для улучшения своей внешности. Не обошла стороной она и зубы, которые, судя по всему, были украшены дорогостоящими винирами. Стоматолог-ортопед Альберт Аракелян в разговоре с изданием «Страсти» подробно объяснил, какие именно преображения пережили зубы 24-летней певицы.

По словам специалиста, на фотографиях от 2017 года видно, что еще только набирающая популярность Дарья улыбается естественными, немного скученными и желтоватыми зубами.

Далее, как утверждается, она неоднократно проходила процедуры по отбеливанию, после чего решилась на установку композитных виниров. Однако, ее постигла весьма распространенная проблема — такие виниры темнеют, теряют глянцевость и скалываются.

«Заметно профессиональным взглядом, что окончательное перевоплощение в керамические виниры делалось быстро, так как зубы в придесневой зоне имеют разные контуры зенитов. Но это не мешает ей улыбаться во все 32, что ранее не наблюдалось. Яркая работа», — объясняет стоматолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров обругал журналистку за вопрос о пластических операциях.

+28° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:29
«Не хочет казаться одинокой»: какой мужчина нужен Самбурской
15:21
Испугались вопросов? Юрист назвал причину отказа «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
15:09
Собянин пригласил гостей и жителей столицы на «Московское чаепитие»
14:40
Больше 20 лет без Круга: роковая ночь, судьба убийц и семьи короля русского шансона
14:28
Потемнели и скололись: на что Инстасамка заменила свои виниры
14:05
«Папа умер»: Валя Карнавал впервые рассказала о гибели близкого человека

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2024
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака