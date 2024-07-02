Последствия стихии: Санкт-Петербург пережил сильнейший ураган

По последним данным одна женщина погибла, еще два человека, включая ребенка, пострадали.

Известно, как минимум, об одном погибшем в результате страшного урагана, который накрыл Петербург. Женщина не успела укрыться и на нее рухнуло дерево. По всему городу их десятки, если не сотни. Порывы были такой силы, что не выдерживали даже металлические конструкции. В подробностях рассказывает корреспондент «Известий» Павел Панов.

Жители Петербурга сегодня пережили не иначе как погодный апокалипсис. После адского пекла днем, регион накрыла песчаная буря! В Мурино — видимость была практически нулевая! Затем на город и область обрушился сильный дождь с грозой. Ветер при этом только усилился — порывы достигали 30 метров в секунду, сносило все — рекламные щиты, коляски и самокаты, на Невском проспекте рухнули строительные леса, а на окраине города не выдержал натиска строительный кран.

Незадолго до разгула стихии крановщик успел спуститься вниз и тем самым спасся. Работали строители и внизу, но во время успели покинуть стройплощадку.

«Господь нас уберег», — говорит очевидец Абдула.

С крыши дома сорвался стальной лист и обрушился на газель, рядом с которой находились люди. Не пострадали только по счастливой случайности. Но не всем так повезло. Ветер буквально сшибал людей с ног, с корнем вырывал деревья! Одно из них рухнуло на 36-летнюю петербурженку. Помочь женщине не успели, она скончалась на месте. Еще один ребенок и женщина пострадали.

Во дворе дома номер 134 по Московскому проспекту, с пятиэтажки рухнула на две машины тяжелая массивная конструкция с кровли. Видим, что обе машины повреждены серьезно, одна из них более существенно. Одному из пострадавших автомобилей — около недели.

«Разбито лобовое стекло, помята крыша, задний бампер, на него прилетел плафон от фонаря. Думаю, с покраской, заменой стекла, со всем — это больше 100 тысяч рублей точно», — Александр, владелец авто.

Серьезные повреждения получили десять легковых авто. А на юго-востоке Петербурга ветер повалил светофор на два автобуса. Возвращать конструкцию на место помогали прохожие, в том числе и подростки.

Автобусная остановка напротив сквера Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте. Тяжелое, большое дерево упало между павильонами и повисло на проводах троллейбусной линии. Сейчас образовалась пробка из троллейбусов и автобусов. Проехать невозможно. Специалисты сейчас освобождают провода от дерева. Никто не пострадал.

«На остановке находилось примерно десять человек. Дерево начало падать, я начал сигналить. Никто не реагировал, пока крышу не задело. Тогда все начали разбежаться. Я боялся, что электричество может замкнуть, нужно было отключить», — говорит Антон Сосипатров, водитель троллейбуса.

Из-за сильной грозы в Пулково не могли приземлиться самолеты. Кружили в небе, дожидаясь более благоприятных условий. Остановился из-за урагана железнодорожный транспорт. Многие пригородные электрички задерживались.

«Я сижу здесь достаточно давно и поезда, которые задерживалось до этого, задерживаются на 25 -30 минут. Меня дома ждут. Младшая сестра, нужно помочь родителям…» — говорит пассажирка поезда Виктория.

Сейчас последствия непогоды ликвидируют сотрудники МЧС. Ураган утих, но это временно, уверены синоптики. Завтра снова обещают ливни, грозы и порывы шквалистого ветра до 30 метров в секунду.