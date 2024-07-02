Город приходит в себя: в Петербурге ликвидируют последствия мощнейшего урагана

Ветер был настолько сильным, что на земле не могли устоять и строительные краны, а под одним из упавших деревьев обнаружили погибшую женщину.

В Петербурге ликвидируют последствия страшного урагана. Он обрушился на город накануне вечером. Штормовой ветер валил деревья и строительные краны, срывал крыши с домов. Все это сопровождалось сильнейшим ливнем, который моментально затопил дворы и дороги. В результате разгула стихии погибла женщина. Все детали — у корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

Двор в спальном районе Петербурга. Кругом разбросаны ветки от упавшего дерева. Под этим голубым покрывалом — тело 36-летней женщины. Рядом плачет муж. Они разминулись буквально на 15 минут: он только-только вернулся с работы, она пошла в детский сад за ребенком.

«Смотрю — она лежит. Я по вещам понял, что она. Побежал, смотрю: сзади голова — настолько удар сильный пошел — она на две части пополам», — говорит мужчина, с трудом справляясь с эмоциями.

А дома ему еще предстояло рассказать троим маленьким детям, что их мама больше не вернется. С семьей сейчас работают психологи.

В Гатчине в тяжелом состоянии госпитализированы две женщины — у одной перелом позвоночника, второй ветвь упавшего дерева пробила грудную клетку. Всю ночь коммунальные службы и сотрудники МЧС возвращали Петербургу прежний облик: распиливали снесенные ветром деревья, возвращали на место упавшие дорожные знаки, разбирали обломки — разрушения в каждом районе города.

На Невском проспекте с дома ветер снес строительные леса. К счастью, ни строители, ни прохожие не пострадали — место многолюдное. Досталось иномарке. Коммунальные службы уже успели прибрать территорию

НА 2-й Советской улице, неподалеку от Московского вокзала, рухнула часть крыши прямо на тротуар и проезжую часть. Коммунальщики собрали все в одну кучу, огородили лентой, вывезти пока не успели.

Ураган в Петербурге длился не то чтобы долго: к примеру, в аэропорту Пулково режим «гроза над аэродромом» действовал 25 минут. Но и за это недолгое время стихия успела наломать немало дров.

Этим эпичным видео и причинами того, что на нем зафиксировано уже заинтересовалась прокуратура Петербурга. Сотрудники ведомства проверят, как на стройке блюли нормы безопасности. Известно, что крановщик спустился за считанные минуты до разгула стихии, и, тем самым, спас себе жизнь.

«Здесь человек 15 было. Господь нас уберег», — говорит очевидец случившегося.

На улицах Петербурга людям приходилось уворачиваться от летающих предметов. Не всегда удачно. А вот в Калининском районе ветер унес крышу супермаркета. На других кадрах видно, как ураган подхватил детскую коляску, благо — пустую.

В Ленинградской области стихия оставила без электричества десятки тысяч человек. Энергетики всю ночь работали над восстановлением линий. В некоторых районах света нет до сих пор.

В Петербурге еще предстоит восстановить автобусные остановки, многим зданиям теперь нужен капитальный ремонт кровли. И неизвестно еще, сколько автомобилей в городе разбито.