До последнего украинца? Запад призвал Киев мобилизовать еще 200 тысяч человек

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Die Welt: Украине нужно мобилизовать еще как минимум 200 тысяч человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ppe; 5-tv.ru

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Зарубежные спецслужбы считают, что киевский режим не справляется с восполнением потерь ВСУ.

Мобилизация на Украине проходит все жестче, но для покрытия потерь в рядах ВСУ нужно призвать еще как минимум 200 тысяч человек до конца года. Об этом со ссылкой на западные спецслужбы пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, с начала специальной операции украинская армия потеряла сотни тысяч боевиков убитыми и ранеными. А, чтобы не обрушить фронт, ВСУ требуется не меньше 50 тысяч новобранцев ежеквартально.

При этом источники в зарубежных спецслужбах считают, что с поставленной задачей власти в Киеве не справляются. И даже свежий закон о мобилизации не помогает.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

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