В России объявлен в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

Именно под его руководством украинские боевики обстреливали мирные города Донбасса.
Фото: фото из открытых источников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) генерал-майора Александра Нестеренко. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
Основанием для розыска стала статья УК РФ, какая именно, не уточняется.
«Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД РФ.
Также в розыск объявлены бывший командующий оперативным командованием «Запад» ВСУ Игорь Довгань и экс-заместитель главы так называемой антитеррористической операции Владислав Лищинский. По какой статье УК они разыскиваются, также не уточняется.
До этого было известно, что СК РФ заочно предъявил обвинения Нестеренко и Довганю. По данным следствия, в результате их преступных действий совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, из-за которых погибли более 330 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что журналиста Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии.
* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов
Читайте также
73%
1.55 93.96
1.54
Нашли ошибку?