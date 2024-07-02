В России объявлен в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) генерал-майора Александра Нестеренко. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.

Основанием для розыска стала статья УК РФ, какая именно, не уточняется.

«Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД РФ.

Также в розыск объявлены бывший командующий оперативным командованием «Запад» ВСУ Игорь Довгань и экс-заместитель главы так называемой антитеррористической операции Владислав Лищинский. По какой статье УК они разыскиваются, также не уточняется.

До этого было известно, что СК РФ заочно предъявил обвинения Нестеренко и Довганю. По данным следствия, в результате их преступных действий совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, из-за которых погибли более 330 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что журналиста Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов