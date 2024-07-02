Суд заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Такое же решение было вынесено и в отношении украинского генерал-лейтенанта Игоря Довганя.

Суд заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/McPHOTO/BilderBox

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Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта Игоря Довганя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Известно, что Шлапак и Довгань объявлены в международный розыск.

Кроме того, сегодня суд в Москве заочно арестовал и  бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана, а также экс-главу МИД страны Павла Климкина. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВД РФ объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.

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