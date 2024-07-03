Миллионы меньше, чем за час: певица Mia Boyka раскрыла свой гонорар

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Певица Mia Boyka получает от трех до пяти миллионов рублей за выступление

Миллионы меньше, чем за час: певица Mia Boyka раскрыла свой гонорар

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Благодаря одному выходу на сцену артистка недавно заработала на иномарку.

Певица Mia Boyka раскрыла размер своего гонорара за одно выступление. В социальной сети рассказать об этом попросил один из интернет-пользователей. После череды язвительных ответов на другие вопросы этот мог показаться шуткой, но, возможно, артистка говорила серьезно.

«Обычное выступление длится 40-45 минут. Если корпоратив, то — пять миллионов рублей. Если городское мероприятие — три миллиона рублей», — призналась певица.

 

Совсем недавно Mia Boyka рассказала, что приобрела иномарку небесно-голубого цвета за пять миллионов рублей. Вероятно, для этого ей пришлось спеть всего раз на корпоративе.

Ранее певица призналась, что обручена и даже продемонстрировала кольцо с бриллиантом в десять карат.  Артистка не озвучила стоимость подарка, как и имя своего избранника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие капризы рэпера Басты исполняют организаторы концертов по его райдеру.

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