Режиссер и сам более полувека назад отдыхал в «Артеке». А теперь приехал на мероприятие как специальный гость и привез с собой свой фильм.

В «Артеке» открылся XXXII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового. Режиссер Карен Шахназаров прибыл в лагерь в качестве специального гостя и рассказал о своих ожиданиях от мероприятия.

Как признался режиссер, он и сам более полувека назад отдыхал в лагере. О том времени у него остались лишь самые приятные воспоминания. Отсутствие мобильных телефонов, связи с родителями, безграничная свобода, а вокруг такие же веселые ребята.

«Я был когда-то в „Артеке“. 60 лет назад. Запомнил, что было очень весело, очень хорошо. Классно, я бы сказал. Телефонов не было, родители отправили нас на поездах, и месяц вообще про нас не было слышно. Ничего. Но тогда такое время было. Замечательное. Помню, что мы на парадах по утрам самые последние шли. Много иностранцев тогда было. Дети членов коммунистических партий разных стран. Я помню, англичане, шведы, алжирцы», — признался Шахназаров в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Отдыхающим ребятам он пожелал также, как и он, спустя много лет приехать вновь в «Артек», с чем-то своим: фильмом, книгой. Ведь кинофестиваль — очень важное событие в жизни детей. Именно они, сказал Шахназаров, лучшие зрители.

«Дети всегда любят кино, дети — вообще лучшие зрители в отличие от взрослых. Само это изображение завораживает детей, поэтому я думаю, что это очень хорошо, что такой фестиваль есть», — подытожил режиссер.

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