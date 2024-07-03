Вывели на откровения: пранкеры Вован и Лексус разыграли Хиллари Клинтон
Клинтон заявила пранкерам, что пытается убедить США и ФРГ взять Украину в НАТО
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Экс-госсекретарь США призналась, что ждет киевский режим, если Дональд Трамп станет президентом.
Хиллари Клинтон уговаривает власти США и Германии принять Украину в НАТО. Такие откровения от бывшего американского госсекретаря выслушали Вован и Лексус.
Пранкеры поговорили с Клинтон от лица Петра Порошенко, и та призналась, что делает все возможное для усиления помощи Киеву и переизбрания Джо Байдена. Ведь в случае победы Трампа на президентских выборах судьба Украины — под большим вопросом.
«Я знаю, он очень-очень плохой парень. Давайте будем делать шаг за шагом. Сначала получим поставки, передадим их вашим солдатам. Попробуем получить часть российских замороженных активов. Давайте работать над НАТО. Если случится худшее — если Трамп победит — нам всем придется решать, что делать. Вам нужно оказать поддержку, чтобы перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Клинтон.
Вопрос членства Украины в НАТО стоит на повестке грядущего саммита альянса в Вашингтоне. Но, как неоднократно намекали западные чиновники, Киеву мечтать о скором приглашении точно не стоит.
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