Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся в бурятском кафе
Среди пострадавших — 42 ребенка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии. Об этом сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.
Это острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии рода сальмонеллы. Основными симптомами являются повышение температуры тела до 39 градусов, тошнота, рвота, боли в животе.
«Уже установлено, что групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) г. Гусиноозерск», — говорится в сообщении ведомства на сайте.
Известно, что местные жители неоднократно жаловались на заведение. В кафе бегают тараканы, а в пище попадаются личинки насекомых. Люди продолжают заказывать в нем роллы из-за того, что японской кухни в городе больше нет.
«Состояние очень плохое, сутки держалась температура 39,5 у обоих, на сегодня, 6 июля, у меня температура спала, а у мужа повысилась до 40,3», — рассказала о своем состоянии 5-tv.ru одна из пострадавших Виктория Баннова.
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. На данный момент кафе временно закрыли до выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 16 человек в местном кафе.
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