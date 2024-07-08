Уедет жить в Лондон: невеста Лепса поступила в заграничный колледж

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 45 0

Учеба невесты Лепса Авроры в Лондоне обойдется в 1,7 миллиона рублей в год

Уедет жить в Лондон: невеста Лепса поступила в заграничный колледж

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Только-только ставшая совершеннолетней Аврора Киба мечтает быть модельером.

Юная избранница певца Григория Лепса Аврора Киба через пару месяцев переедет в Лондон для получения образования. Об этом пишет KP.RU.

Недавно Аврора закончила школу. Она обучалась в одном из самых элитных столичных учебных учреждений — Московской экономической школе. Туда невероятно тяжело попасть,  а стоимость обучения за год достигает почти двух миллионов рублей.

Киба мечтает стать дизайнером, поэтому для продолжения учебы выбрала London College of fashion (UAL), который входит в ТОП лучших. Девушка уже демонстрировала свой талант, когда вышла на красную дорожку одной из премий вместе с Лепсом в наряде собственной разработки. Тогда на Кибе было элегантное пышное черное платье в пол.

Разница в возрасте у пары составляет 43 года. За это на юную Аврору обрушился шквал хейта. Пользователи сети уверенны, что она нашла себе богатого покровителя, но Киба уверенно заявила, что она в этом не нуждается, так как у нее влиятельный отец. С Лепсом у них настоящая любовь. Не так давно он даже сделал ей предложение.

Любопытно, что одним из давних хитов артиста была песня со строчкой: «Я уеду жить в Лондон». Сменит ли Лепс место жительство вслед за невестой или нет, покажет время. Пока о таких намерениях он не заявлял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки дарит Лепс 18-летней невесте.

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