Уедет жить в Лондон: невеста Лепса поступила в заграничный колледж
Учеба невесты Лепса Авроры в Лондоне обойдется в 1,7 миллиона рублей в год
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Только-только ставшая совершеннолетней Аврора Киба мечтает быть модельером.
Юная избранница певца Григория Лепса Аврора Киба через пару месяцев переедет в Лондон для получения образования. Об этом пишет KP.RU.
Недавно Аврора закончила школу. Она обучалась в одном из самых элитных столичных учебных учреждений — Московской экономической школе. Туда невероятно тяжело попасть, а стоимость обучения за год достигает почти двух миллионов рублей.
Киба мечтает стать дизайнером, поэтому для продолжения учебы выбрала London College of fashion (UAL), который входит в ТОП лучших. Девушка уже демонстрировала свой талант, когда вышла на красную дорожку одной из премий вместе с Лепсом в наряде собственной разработки. Тогда на Кибе было элегантное пышное черное платье в пол.
Разница в возрасте у пары составляет 43 года. За это на юную Аврору обрушился шквал хейта. Пользователи сети уверенны, что она нашла себе богатого покровителя, но Киба уверенно заявила, что она в этом не нуждается, так как у нее влиятельный отец. С Лепсом у них настоящая любовь. Не так давно он даже сделал ей предложение.
Любопытно, что одним из давних хитов артиста была песня со строчкой: «Я уеду жить в Лондон». Сменит ли Лепс место жительство вслед за невестой или нет, покажет время. Пока о таких намерениях он не заявлял.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки дарит Лепс 18-летней невесте.
Читайте также
53%
0.01 95.57
0.59
Нашли ошибку?