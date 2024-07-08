«Никто не говорил»: в НАТО отказались от вступления Украины в альянс в ближайшее время

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Столтенберг: никто не говорил, что Украина вступит в НАТО в ближайшие годы

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Генсек военного блока Йенс Столтенберг выдвинул еще несколько условий, которые Киев обязан выполнить.

Неожиданно откровенно о перспективах Украины в НАТО заговорил несколько часов назад генеральный секретарь альянса. Йенс Столтенберг лично разрушил миф, который сам же создавал все последние годы, о том, что Киев пустят в Североатлантический союз уже в ближайшее время.

«Никто конкретно про десять лет не говорил. Но очевидно, что принятие Украины в НАТО — это очень серьезный вопрос. Сейчас она ведет боевые действия и самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу. Как минимум это является предварительным условием для будущего Украины в альянсе», — заявил Столтенберг.

Еще одним условием только для начала переговоров о вступлении Украины в альянс Столтенберг назвал установление устойчивого и справедливого мира в регионе.

А, как выяснили журналисты The Wall Street Journal, лидеры стран НАТО требуют от Киева провести все необходимые реформы, в частности, избавиться от коррупции.

При этом финальный текст, где были бы прописаны все детали, до сих пор не согласован. Утвердить его должны уже в ближайшие дни на саммите Североатлантического альянса, он стартует в Вашингтоне уже завтра и продлится три дня.

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