Посланец Трампа? Чьи интересы преследует Орбан своим международным «турне»

Венгерский премьер поверг в недоумение политиков и экспертов своей необычайной активизацией в последние дни. Чего на самом деле добивается Орбан?

Дипломатические визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне могут быть согласованы с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Я высказывал уже конспирологическую точку зрения, что, возможно, эти шаги он предпринимает по согласованию с Трампом. У него с Трампом хорошие отношения в отличие от других европейских политиков. Он надеется, что Трамп победит на выборах, и я не исключаю, что какие-то договоренности были», — отметил эксперт.

Светов считает, что косвенным подтверждением его версии станет встреча Орбана с Трампом во время саммита НАТО в Вашингтоне.

«Вполне возможно, что уже сейчас, трезво оценивая, что у Трампа реальные шансы стать новым президентом США, с ним (Орбаном — Прим. ред.) проведут какие-то переговоры, на основе которых Трамп сможет сделать реальные заявления о завершении конфликта на Украине. И это поможет Трампу победить», — предположил Светов.

В то же время Орбан, как человек прагматичный, пользуется удобным моментом для укрепления собственного политического авторитета и позиций своей страны, которая на ближайшие полгода стала председателем Совета ЕС, добавил политолог.

«Я думаю, что здесь сочетание личного желания Орбана заявить о себе, как о политике европейского масштаба, желания, чтобы его страна хотя бы косвенно не страдала от санкций и от необходимости помогать Украине, ну и желания сыграть какую-то роль в этом процессе (урегулирования украинского конфликта — Прим. ред.). Если ему это удастся, то он получит серьезные очки», — заключил Светов.

Метит в главные посредники



Фото, видео: личный архив; 5-tv.ru

По мнению политолога Алексея Малинина, чрезвычайная активизация усилий венгерского премьера на международной арене демонстрирует его стремление стать одним из главных медиаторов украинского конфликта, тем более что Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС.

«Конечно, это возможность для Виктора Орбана значительно повысить роль своей фигуры и его страны в разрешении украинского конфликта. Тем более что Орбан — один из немногих европейских политиков, которые сохраняют конструктивное взаимодействие с Россией», — сказал эксперт.

По мнению Малинина, в своих поездках в Киев, Москву и Пекин Орбан собрал видения сторон относительно того, как может развиваться и, самое главное, заканчиваться конфликт. Своими заключениями и собранной информацией венгерский премьер непременно поделится на саммите НАТО, считает политолог.

«Поэтому можно сказать, что Орбан действительно намерен стать важным посредником в пока еще неофициальных переговорах по украинскому конфликту. Понятно, что на данный момент мнения сторон сильно разнятся, но, по крайней мере, Орбан в отличие от большинства европейских политиков не занимает однозначную проукраинскую позицию. Он все-таки сохраняет баланс, за что его очень сильно не любят в Европе», — отметил Малинин.

Эксперт считает, что у Орбана действительно есть шансы внести свой вклад в обеспечение пусть даже непрямого, а хотя бы закулисного диалога между сторонами конфликта и будущими посредниками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, смогут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить переговоры.