«Это про ответственность»: как заставить мужчину жениться или найти работу

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 50 0

Психолог Миллер: мужчина должен сам захотеть устроиться на работу

«Это про ответственность»: как заставить мужчину жениться или найти работу

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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И кто должен проявлять инициативу в подобных случаях?

Мужчину не стоит заставлять устраиваться на работу или делать предложение руки и сердца, ведь в подобных делах он должен сам принимать на себя ответственность. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Она отметила, что партнера ни в коем случае нельзя заставлять делать что-либо.

«Не заставляйте его искать работу, не заставляйте его на вас жениться или сделать вам предложение. Мужчина — это про ответственность. Если он не берет на себя такую ответственность, то зачем вам такой мужчина нужен вообще», — сказала эксперт.

По ее словам, если избранник слишком долго «летает в облаках» и бесконечно ищет себя, его не стоит мотивировать, скорее всего, никаких результатов это не принесет. В таком случае лучше задуматься о расставании, взвесить все «за» и «против» и уйти.

Однако Миллер отмечает, что в случаях, когда мужчина неожиданно лишился работы, сразу рубить с плеча и прекращать отношения не стоит. Но и помогать любимому прорабатывать какие-либо бизнес-идеи не рекомендуется — в случае неудачи виноватой обычно оказывается та, кто давала советы и направляла.

«Можете поддерживать его и дать ему определенный недолгий срок на поиск работы, но не более», — заключила Миллер.

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