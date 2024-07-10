На какую сборную ставят эксперты?

Во втором полуфинале чемпионата Европы встретятся сборные Нидерландов и Англии. Игра состоится сегодня, 10 июля, в Дортмунде (Германиия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 22:00 по московскому времени.

Эта игра станет уже 32-й по счету встречей сборных Нидерландов и Англии. Последняя была в полуфинале Лиги наций 2019 года, игра завершилась победой «оранжевых». Однако общий счет команд составляет 13:9 в пользу Англии.

Нидерланды — Англия: путь к полуфиналу

Нидерланды на групповой стадии Евро-2024 набрали лишь четыре очка и вышли в плей-офф с третьего места. При этом «оранжевые» стали демонстрировать хорошие показатели: в стадии 1/8 финала голландцы разгромили сборную Румынии, в ¼ победили Турцию.

Англичане же одержали только одну победу на групповой стадии. При этом в плей-офф команда была на волоске от провала, однако в 1/8 финала в игре со сборной Словакии Джуд Беллингем забил супергол на 95-й минуте. В четвертьфинале Англию спас Букайо Сака в матче со Швейцарией.

Нидерланды — Англия: кто может победить

Согласно оценкам экспертов, матч завершится победой сборной Англии. Об этом передает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на букмекеров. Показатели получаются следующие: 2.62 за победу Англии, 3.18 — ничья, 3.10 — за лидерство Нидерландов во втором полуфинале Евро-2024 по итогам двух таймов. При этом в случае серии пенальти коэффициент может быть 4.50.

Когда состоится решающий матч Евро-2024?

XVII чемпионат Европы является главным событием лета 2024 года. Финал пройдет уже в ближайшее воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе Берлина. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первый финалист Евро-2024 уже определен — сборная Испании, которая сегодня обыграла Францию. Испанцы выиграли со счетом 2:1. Выход в финал Евро-2024 сборной Испании обеспечили Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему могла привести победа Турции на Евро-2024.