«Новая наука»: почему в лишнем весе у детей виноваты гены отца

На работу организма несовершеннолетних влияет образ жизни папы еще до зачатия.

На работу организма детей влияют не только гены, но и образ жизни родителей до зачатия. Так у ребенка может даже развиться предрасположенность к полноте из-за питания папы. Об удивительных механизмах узнали в KP.RU в ходе беседы с врачом-генетиком медико-генетического центра Анастасией Чеботаревой.

В научном журнале Nature было опубликовано интересное исследование, которое указывает на то, что питание отца незадолго до зачатия может серьезно влиять на здоровье его сыновей.

Ученые собрали данные трех тысяч детей и их отцов и выяснили, что здоровье новорожденных мальчиков зависит напрямую от индекса массы тела (ИМТ) их пап на момент зачатия.

Так от мужчин, ИМТ которых выше нормы, чаще рождаются малыши с метаболическими нарушениями (сбоями обмена веществ). Этот механизм поражает воображение, ведь это значит, что за наследственность отвечают не только гены родителей, но и их образ жизни.

Питание мужчины не меняет сами гены, а влияет на и работу. Это эпигенетический эффект. Например, если отец будет употреблять слишком жирную пищу, внутри сперматозоидов повысится выработка определенных молекул. Их избыток может нарушить развитие эмбриона.

«Эпигенетика достаточно новая наука. Она изучает, как на работу генов влияют разные внешние воздействия: образ жизни, условия окружающей среды. Исследовать эту область очень перспективно. Потому что открываются возможности, имея одни и те же гены (они нам даны от родителей раз и навсегда), изменять их работу», — объясняет врач-генетик Чеботарева.

По словам эксперта, эпигеном, грубо говоря, отдает приказы генам усилить или ослабить свою работу. Так состояние организма меняется.

«Ген переедания»

У людей есть ген, связанный с восприятием гормона лептина. Это, так называемый, гормон насыщения. Если человек кушает, то его уровень растет. И, когда его повышение улавливает головной мозг, он дает человеку команду «хватит есть».

При этом у некоторых людей встречается мутация в этом гене, из-за чего человек начинает переедать. Но эпигенетика вещь серьезная.

Так, например, у новорожденного с такой мутацией, который появляется в семье балерины, может не включиться механизм переедания. Ведь его мама всегда следит за весом и прививает эту привычку своим детям с рождения.

«Если же в семье будет принято есть помногу, за гаджетами, вечером под телевизор, то именно из-за таких внешних условий „ген переедания“ заработает по полной программе. И человек наберет лишний вес», — добавила Чеботарева.

Специалист отмечает, что взрослый человек может управлять этой мутацией. Для этого нужно контролировать количество употребляемой пищи.

Если говорить о женщинах во время беременности, то исследования показали: у недоедающих будущих мам растет склонность к полноте у их детей. А курение и алкоголь оказывают неблагоприятное воздействие на работу генов малышей.

На сегодняшний день известно, что работа организма человека на 30% зависит от генетики. И на целых 70% регулируются эпигенетикой. Но наследственность — не приговор. Врач-генетик объясняет, что даже если есть онкологическая наследственность у нескольких поколений, не у всех она может привести к раку.

А для того, чтобы даже с мутацией прожить здоровую жизнь, нужно правильно питаться, заниматься физкультурой и качественно спать. Простые истины никто не отменял.

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