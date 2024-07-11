Вас обманули? Как не переплачивать за дополнительные услуги в клинике

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 804 0

Юрист Завалько: в клиниках нужно тщательно изучать договор с перечнем услуг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; личный архив; 5-tv.ru

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Юрист объяснил, куда нужно обращаться в случае развода.

Обращаясь за медицинской помощью, люди часто стакиваются с тем, что им приходится оплачивать дополнительные услуги, которые изначально не были оговорены. Для того, чтобы обезопасить себя от этого, нужно тщательно изучить договор. Об этом сообщил 5-tv.ru вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Эксперт советует очень внимательно изучить документ и потребовать план лечения и обследования, где должны быть четко прописаны все процедуры и их стоимость. Нужно не бояться задавать вопросы по документу.

«Подробное изучение документов и требования внести подробный перечень медицинских манипуляций и обследований с их стоимостью может защитить человека от появления дополнительных ненужных манипуляций и исследований, которые будут стоить человеку очень дорого», — отмечает специалист.

Если же человек ознакомился с документом, подписал его, а в итоге ему провели дополнительные процедуры, то он может написать претензию с обоснованием проблемы на имя руководителя. Подать он ее может, например, через администратора.

«Пишите претензию. Если начинаются какие-то конфликтные ситуации, вы имеете право обратиться уже и в прокуратуру, в Роспотребнадзор. И в полицию, если, например, вам говорят, что не выпустят вас, пока не заплатите. Вы тогда говорите, чтобы вызывали сотрудников полиции, что вы считаете, что вас обманули и ввели в заблуждение», — объясняет эксперт.

В случае, если вы оказались в медицинском учреждении с острой болью и из-за нее не смогли вчитаться в договор, то нужно так в претензии и написать. При этом вам должны обязательно сделать отметку на вашем экземпляре, что претензию приняли. Необходима официальная печать и подпись с числом, когда ее приняли. Важно также сделать скан претензии.

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