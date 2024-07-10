Видят ли власти страны угрозу для НАТО со стороны РФ?

Власти Венгрии рассматривают возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа, как «шанс для мира» на Украине. Об этом в преддверии саммита НАТО заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в беседе с Reuters.

«Мы видим шанс на мир, если президент Трамп победит», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что целью Венгрии является прекращение конфликта с помощью мирных переговоров между РФ и Украиной.

«Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс сделать это в ближайший период? Только у президента Трампа, если он будет избран», — уверен Сийярто.

Кроме того, власти Венгрии не видят угрозы для НАТО со стороны России. Сийярто уверен, что российские лидеры «рациональны» и не хотят прямого конфликта с Западом.

Во время саммита НАТО союзники должны подписать пакет мер по передаче очередной порции вооружения Незалежной и подготовке украинских боевиков. Однако министр заявил, что Венгрия не будет принимать в этом участия.

«Мы видим огромный риск эскалации», — резюмировал он.

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