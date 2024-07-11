Афера на миллионы: подробности дела о махинациях с землей в Подмосковье

Эфирная новость 89 0

По факту мошенничества с земельными участками в Подмосковье возбуждено дело

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расследование находится на контроле у главы Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбудили по факту мошенничества с земельными участками в Подмосковье. Ранее в эфире «Известий» вышел сюжет с расследованием, в ходе которого выяснились все подробности этой схемы.

В Старой Купавне бизнесмены арендуют землю, строят на ней картонные домики, оформляют в собственность и продают в несколько раз дороже. Речь идет о сотнях миллионов рублей чистой прибыли.

Тем временем, местные жители обеспокоены вырубкой леса, на месте которого появляются участки. И, по их рассказам, администрация и прокуратура эти факты игнорирует. Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад по этому делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тамбовской области разгорается скандал из-за слива канализации в реку. Там сразу на 12 пляжах запретили купаться. Вода пенится и пахнет гнилью.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
87.99
0.13 95.68
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
Эрдоган сообщил Зеленскому о готовности к любым инициативам ради мира на Украине
20:56
«Наступила на горло гордости»: для чего Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон
20:38
Ядовитая дружба: три способа распознать токсичного человека
20:19
«Теперь она свободна»: звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в Техасе
20:02
Пуговку из «Папиных дочек» Катю Старшову бросил жених
19:40
«Мы очень рады»: Путин назвал успешными отношения России и Ирана

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Космические вершины: Юлия Пересильд запела и собрала музыкальный коллектив

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака