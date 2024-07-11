Американская актриса Александра Даддарио из «Белого лотоса» впервые станет мамой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

38-летняя звезда смогла пережить серьезное потрясение в прошлом и заверяет, что теперь счастлива.

Американская актриса Александра Даддарио из «Белого лотоса» впервые станет мамой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Известная американская актриса Александра Даддарио скоро впервые станет мамой. Об этом сама артистка рассказала журналу Vogue.

Первенца знаменитость ждет от кинопродюсера Эндрю Форма. Они поженились прошлым летом, мужчина старше Александры на целых 17 лет.

Беременность актриса скрывала в течение шести месяцев, так как не была готова поделиться с поклонниками счастливыми новостями. Все это время она носила мешковатую одежду и даже избегала лишних встреч с друзьями.

Возможно, артистка опасалась лишних разговоров. В прошлом она пережила выкидыш, что, разумеется, серьезно повлияло на звезду. Теперь же актриса признается, что искренне счастлива.

«Я чувствую, что теперь, когда я беременна, и все идет успешно, и все здоровы, я не должна жаловаться», — призналась Александра.

Актриса прославилась благодаря роли Аннабет Чейз в серии фильмов о Перси Джексоне и съемкам в сериале «Белый лотос».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Арзамасова показала свой большой живот.

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