Байден сделал заявление об ударах по Москве и Кремлю

Президент США считает, что Украина должна здраво распоряжаться полученным оружием.

Гипотетические удары ВСУ по Москве не имели бы смысла. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Американский лидер также сообщил о своем разрешении атаковать Россию оружием США близи границы Украины. Но уточнил, что это краткосрочно.

«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — сказал Байден.

Президент США отметил, что Украина должна здраво распоряжаться полученным оружием.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что подобное разрешение Киеву не несут в себе одобрения атак на все, что им вздумается. Речь шла только о предоставлении Украине возможности «продолжить конфликт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден назвал Путина президентом Украины.