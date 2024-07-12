Байден сделал заявление об ударах по Москве и Кремлю

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 179 0

Байден: гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла

Байден сделал заявление об ударах по Москве и Кремлю

Фото: Reuters / Leah Millis

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Президент США считает, что Украина должна здраво распоряжаться полученным оружием.

Гипотетические удары ВСУ по Москве не имели бы смысла. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Американский лидер также сообщил о своем разрешении атаковать Россию оружием США близи границы Украины. Но уточнил, что это краткосрочно.

«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — сказал Байден.

Президент США отметил, что Украина должна здраво распоряжаться полученным оружием.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что подобное разрешение Киеву не несут в себе одобрения атак на все, что им вздумается. Речь шла только о предоставлении Украине возможности «продолжить конфликт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден назвал Путина президентом Украины.

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