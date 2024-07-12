«Кажется, ему конец»: какое будущее ждет Байдена после оговорки о Путине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Telegraph: Оговорки Байдена о России и Путине позорят США и вредят демократам

«Кажется, ему конец»: какое будущее ждет Байдена после оговорки о Путине

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Эту ошибку американскому президенту прощать не собираются.

«Та самая» оговорка президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине опозорила Штаты перед всем миром. Она непременно нанесет серьезный урон избирательной кампании нынешнего лидера США. Об этом сообщает западное издание Telegraph.

«Своими глупыми ошибками в именах ближайших союзников он чуть было не выставил Америку посмешищем на международной арене. Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки», — написал в своей статье журналист Тони Дайвер.

В начале речи зал был полон восхищения и интереса, но уже через считанные минуты люди застыли в ужасе, когда Джо Байден дважды оговорился — с Путиным, а затем еще и с Трампом. Ситуацию пришлось немедленно спасать французскому и немецкому лидерам — Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу.

Как отмечает обозреватель, последний шанс Байдена показать себя серьезным и сильным политиком, безнадежно упущен.

«Если в начале недели позиции господина Байдена выглядели шаткими, то сегодня кажется, что ему конец. Ближайшие дни будут для него мрачными», — подчеркнул Дайвер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что путаница президента США Джо Байдена в фамилиях лидеров Украины и РФ на саммите НАТО вызвала волну негодования.

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