Напал во время кормления: новые подробности гибели дрессировщицы в Петербурге

Сын погибшей рассказал об обстоятельствах трагедии.

В Санкт-Петербурге медведь загрыз дрессировщицу Алену Маслянову. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщал источник эксклюзивно для 5-tv.ru.

Отмечается, что дрессировщица работала в цирке, и с 2014 года имела двух медведей: по кличкам Варя и Даша. Животные жили в гараже и днем гуляли в вольере.

Нападение на Маслянову произошло вечером 11 июля, когда она пришла кормить животных. Источник отметил, что сын женщины пошел с ней, но смог спастись. Напавший медведь был ликвидирован, а второго медведя усыпили.

Сообщается, что ранее эти медведи вели себя адекватно. Во время выступлений в цирке они не подавали признаков агрессии. При этом все же был один случай, когда Варя напала на брата погибшей.

Сын Алены Масляновой — Александр — также вышел на связь с журналистами после трагедии и рассказал 5-tv.ru о том, почему это могло произойти.

По его словам, тому медведю сейчас исполнилось десять лет. Это значит, что он достиг возраста, когда он может начать вести себя агрессивно.

«Я могу только сказать одно: это такой возрастной период у медведей, когда он начинает злиться», — сказал 16-летний Александр.

Сын Масляновой также добавил, что момента нападения он не видел. Он пришел позже, а потом ждал полицию.

Подросток отметил, что агрессивность у медведей появляется не во всех случаях.

«Некоторые медведи, наоборот, становятся спокойнее, а у некоторых агрессивность появляется. Ничего с этим сделать нельзя», — добавил он.

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