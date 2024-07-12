«Намерен решить проблему»: Орбан рассказал о позиции Трампа по Украине

Эфирная новость 60 0

Орбан заявил о намерении Трампа добиться мира на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ting Shen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Венгерский политик посетил США после визитов в Россию и на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с Дональдом Трампом. Встреча прошла в Мар-а-Лаго во Флориде, в частной резиденции экс-президента США. Она стала новым этапом так называемой миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он уже посетил Москву и Пекин.

Как сообщил политик в социальной сети, Трамп намерен «решить проблему» по достижению мира.

+25° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

12:19
«Склонность к добру»: режиссеру Павлу Лунгину исполняется 75 лет
12:01
Сливочное или оливковое: какое масло самое полезное
11:45
Тело ребенка в чемодане нашли возле мусорки в центре Перми
11:28
Напал во время кормления: новые подробности гибели дрессировщицы в Петербурге
11:10
На трассе Казань — Оренбург легковушка врезалась в грузовик: есть погибшие
11:09
Качество падает: россияне могут столкнуться с неполадками в работе YouTube

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
«Весь стресс сгорит в мышцах»: почему ходьба по лестнице полезна для сердца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака