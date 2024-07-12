Красота и величие: Путину показали отреставрированный комплекс Ораниенбаум

Павильоны обновляли 20 лет.

Владимиру Путину показали прообраз русских горок — павильон «Катальная горка». Под Петербургом президент посетил обновленный дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум. Его реставрация длилась 20 лет и сейчас для посещения открыты все 15 залов.

В одном из них прошла встреча президента с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Кортеж президента пребывает в Ораниенбаум — одну из императорских и великокняжеских жемчужин Петербурга. Владимира Путина встречают министр культуры, губернатор Петербурга, глава Газпрома, и директор «Петергофа». Президент приветствует каждого.

Павильон катальной горки — памятник архитектуры XVIII века. Екатерина Великая приглашала сюда монархов, своих приближенных и иностранных послов. Сама горка не сохранилась. Но известно, как она выглядела.

Сложнейшее для XVIII века сооружение длиной полкилометра, волнообразный спуск — с перепадами высот. Современные инженеры даже визуализировали эту забаву. И это была не зимнее, а именно летнее развлечение — катались на специально сконструированных позолоченных колясках на двенадцати колесах.

Алексей Миллер не случайно присутствует в Ораниенбауме. «Газпром» выделил сотни миллионов рублей на реставрацию Дворцово-паркового комплекса. Лаконичные фасады всего катального павильона контрастируют с уточненной отделкой. Самый парадный зал декорирован росписью и лепкой.

Главное украшение круглого зала — полы из искусственного мрамора. 250 лет назад такой материал ценился больше, чем натуральный камень. В его основе — отполированная до блеска штукатурка. Но главное, что полы почти полностью сохранили свою первозданность.

Президенту показали и отреставрированный Китайский дворец. Кропотливая работа заняла 20 лет. И теперь единственный в России памятник в стиле рококо доступен для посещения.

Сложность заключалась в том, что дворец никогда не отапливался, это была «собственная летняя дача» императрицы. В придворной терминологии это означало, что сюда могли попасть только избранные: сама владелица, фрейлины и самые приближенные.

Ораниенбауму в отличие от других императорских пригородов — Царского села, Павловска, Гатчины — повезло: его не уничтожили немцы. Многое удалось сохранить и спасти. Но все требовало реставрации.

Название дворца — Китайский — возникло потому, что часть его интерьеров декорирована в эстетике Поднебесной, с использованием подлинных произведений таких популярных в России и Европе во второй половине XVIII века.

Сразу после экскурсии президент провел встречу с губернатором Петербурга. Коснулись решения индексировать со следующего года пенсии работающим пенсионерам. Александр Беглов доложил, что их в Северной столице порядка четырехсот тысяч человек.

«Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили. Долго очень изучалось правительством. И хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — сказал Владимир Путин.

«Важно, что это — действительно принятое решение, и вы приняли решение и уже приняли соответствующий федеральный закон. И с 2025 года начнутся индексации пенсий рабочим пенсионерам. Огромное вам спасибо от имени жителей и работающих пенсионеров», — сказал Александр Беглов.

Также Александр Беглов доложил президенту, что в этом году строители в Петербурге сдадут 57 детских садов и 37 школ. За счет чего будет решен вопрос с дефицитом социальных учреждений.