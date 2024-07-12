Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Метеоролог Вильфанд: периоды интенсивной жары летом будут увеличиваться

Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Погода

И к каким последствиям может привести «убийственная» погода?

Продолжительная жара с годами будет только увеличиваться. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию ТАСС.

Причем, изменения климата, судя по всему, не сулят ничего хорошего.

«Когда температура в теплый сезон года выше нормы на пять градусов и продолжительность этого периода более пяти дней — это очень опасная ситуация», — прокомментировал Вильфанд.

Вильфанд уверен, что из-за потепления возникнет еще больше опасных явлений, количество которых за последние 25 лет значительно выросло. К ним относятся сильное похолодание, жара, интенсивные осадки, грозы, шквалистое усиление ветра и смерчи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве за последние 30 лет средняя температура в летнее время года выросла на один градус. Оказывается, темп потепления на территории России в два с половиной раза превышает средние глобальные значения.

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