Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару

И к каким последствиям может привести «убийственная» погода?

Продолжительная жара с годами будет только увеличиваться. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию ТАСС.

Причем, изменения климата, судя по всему, не сулят ничего хорошего.

«Когда температура в теплый сезон года выше нормы на пять градусов и продолжительность этого периода более пяти дней — это очень опасная ситуация», — прокомментировал Вильфанд.

Вильфанд уверен, что из-за потепления возникнет еще больше опасных явлений, количество которых за последние 25 лет значительно выросло. К ним относятся сильное похолодание, жара, интенсивные осадки, грозы, шквалистое усиление ветра и смерчи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве за последние 30 лет средняя температура в летнее время года выросла на один градус. Оказывается, темп потепления на территории России в два с половиной раза превышает средние глобальные значения.