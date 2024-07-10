Потепление настигает? С какой скоростью меняется климат в России

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 60 0

Метеоролог Вильфанд: в Москве средняя температура летом стала выше на градус

Потепление настигает? С какой скоростью меняется климат в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

За последние 30 лет природа показала существенные сдвиги, которые влияют на существование всего живого на Земле.

Российский климат меняется высокими темпами, только в столице за последние 30 лет средняя температура в летнее время года выросла на один градус. Об этом изданию Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что существуют различные сценарии того, как может измениться природа к концу века. Среди самых печальных — повышение средней температуры на пять градусов.

«Это предполагает совершенно негативные последствия: уровень океана поднимется на четыре-шесть метров, прибрежные зоны мировых континентов исчезнут. Есть более мягкие сценарии, предполагающие, что мировая температура изменится на полтора-два градуса», — говорит Вильфанд.

Как подчеркнул метеоролог, темп потепления на территории России в два с половиной раза превышает средние глобальные значения. Например, в Москве температура летом изменилась более чем на один градус.

«Это невиданная прежде скорость. Климат нашей планеты менялся всегда, но эволюционно, в течение тысячелетий, а тут 30 лет», — указывает эксперт.

Теплее стало и зимой, средняя температура в январе повысилась на три градуса. Кроме того, одновременно растет количество опасных природных явлений, что тоже является признаком последствий серьезных изменений климата.

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