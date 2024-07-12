«Еще трое детей»: консьерж о семье мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Консьерж: мальчик, тело которого нашли в Перми, был из благополучной семьи

«Еще трое детей»: консьерж о семье мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Ребенка обнаружили возле мусорки в центре города. Что могло произойти?

Мальчик, тело которого нашли в чемодане возле мусорки в Перми, воспитывался в благополучной семье. Об этом в беседе с URA.RU рассказала консьерж в доме, где жил ребенок.

«Хорошая семья, полноценная», — заявила женщина.

По ее словам, мать с виду очень заботливая, сидит дома, ведет хозяйство. Отец работает в строительной фирме. Кроме того, семья многодетная — помимо погибшего ребенка, там воспитывается еще трое детей, два мальчика и девочка.

По данным 5-tv.ru, тело восьмилетнего мальчика обнаружил бездомный на мусорной площадке в центре города. На шее ребенка были видны следы от удушения и колото-резаная рана.

В СК возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Правоохранителям предстоит разобраться в причинах трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Пермском крае 14-летний подросток сбежал из детского лагеря и утонул в реке.

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«Еще трое детей»: консьерж о семье мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

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