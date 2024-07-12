Неизвестные облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 584 0

Последствия таких действий устраняют рабочие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Вход в здание посольства Чехии в Москве облили красной краской. Кадры инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео — потеки красной краски на плакатах с изображением чешских городов. Пострадали и турникеты. Само здание посольства в Москве расположено на улице Юлиуса Фучика. Кто облил его краской, неизвестно.

Последствия таких действий устраняют рабочие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в подмосковных Мытищах злую шутку с местным дворником сыграла гололедица. Мужчина шел по тротуару с краской и поскользнулся как раз в тот момент, когда поравнялся с припаркованным Mercedes. Содержимое ведра моментально разукрасило люксовый кроссовер.

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