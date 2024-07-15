Плавятся авто, горят турбазы: что известно о лесном пожаре под Новороссийском к этому часу

В Краснодарском крае спасателям удалось взять под контроль крупный пожар, который уничтожил несколько баз отдыха. Туристов вывозили автобусами и даже на катерах морем. Сейчас огонь заливают с воздуха, привлечены самолеты и вертолеты.

Тем временем возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений. Но оно может быть переквалифицировано в умышленное уничтожение имущества. Местные жители не исключают, что это могли быть разборки конкурентов.

Корреспондент «Известий» Мэри Бадунц передает с места событий.

Проезд на хутор Дюрсо закрыт для посетителей. Работают сотрудники администрации, волонтеры МЧС и ДПС. Пускают только персонал туристических баз. Они оценивают масштаб происшествия.

Больше всего пострадала турбаза «Романтик». Здесь сгорело около 60 строений. В основном, это хозяйственные помещения и летние домики для отдыхающих. Огонь успели потушить к подступу к более крупным и капитальным строениям.

Пламя перекинулось на соседнюю базу «Голубая волна». Выгорело восемь строений. Пострадали еще «Моряк», «Энергетик» и «Строитель».

Пожар был такой сильный, что припаркованные автомобили сгорели дотла. Ничего не уцелело: невозможно понять, что за модель, какая марка, номера полностью сплавились. В таком виде машину — либо на металлолом, либо на свалку.

«Стояли две машины, один Hyundai Solaris белого цвета, у него чуть краска пожелтела, но я притушил, как бы охладил, и приступил к тушению синего Kia Cerato», — рассказывает пожарный.

Есть информация о двух пострадавших. Они обратились за медпомощью, но от госпитализации отказались. Более 500 человек эвакуировали заблаговременно, в том числе 64 ребенка. В безопасное место их доставляли на автобусах и по морю на катерах.

Пожар под Новороссийском тушили всю ночь. Огнем охвачено больше 60 гектаров леса. Ветер раздувает искры, создавая на дороге огненные вихри.

Парни из разных мотоклубов курсировали по огненной дороге. Мотоциклы и квадроциклы — самый подходящий транспорт для крутых склонов. Помогали вывозить людей, подвозили продовольствие, воду, маски, лопаты.

«Дорога нормальная. Очень дымно, но все горит уже на самом верху. Внизу чисто пепла очень много», — рассказывает мотоциклист.

Местные жители приносили все, что просили спасители и волонтеры.

«Накупили энергетиков, молока. То, что люди просили. Знакомые в МЧС, тут рядом работают. Купили, привезли, ждем „ГАЗельку“, когда она приедет. Туда все перегрузить, чтобы они отвезли», — говорит местная жительница Ксения Брущенко.

Огненные языки пламени стремительно распространялись, уничтожая все на своем пути. Завеса дыма была настолько густой, что закрывала видимость с моря. Огонь захватывал новые участки буквально на глазах. Сухая трава и ветви мгновенно вспыхивали от разлетавшихся искр.

Лес практически уничтожен огнем. Сгорели реликтовые деревья. Сейчас спасатели контролируют обстановку. С ночи площадь пожара не увеличилась. Остались лишь неольшие очаги в труднодоступных местах. Там сейчас авиация точечно сбрасывает воду.

Ил-76 за один вылет выливает 40 тонн воды. Параллельно уже вторые сутки работают вертолеты Ка-32 и Ми-8.

«Продвигались в труднодоступные места к очагам возгорания и ликвидировали их с помощью ранцевых огнетушителей. Соответственно, сейчас у нас обстановка намного попроще, чем вчера, потому что вчера было очень ветрено, сухая устойчивая жарка погода», — рассказывает руководитель пресс-службы главного управления МЧС Росси по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Из-за лесных пожаров в Новороссийске ввели режим ЧС. Причины возгорания еще предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело.

Всю неделю в регионе стоит 35-градусная жара. Дул сильный, порывистый ветер, но уже ближе к обеду погода успокоилась. А это значит, что полная локализация — дело времени.