Важен не только материал: какая одежда поможет спастись от жары

На что стоит обращать особое внимание при выборе наряда?

Легче пережить сильную жару поможет одежда из легких и натуральных тканей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

По ее словам, что от солнцепека лучше всего спасают легкие и светлые вещи, например, из хлопка или льна. В некоторых моделях может использоваться вискоза, однако это допустимо — она нужна для сохранения формы брюк и платьев.

Такая одежда, особенно модели свободного фасона, помогают телу лучше справляться с перегреванием. Это актуально не только для взрослых, но и детей.

Однако важно не переборщить и не подставить слишком большой участок кожи под солнечные лучи.

«Шорты хороши для коротких прогулок у воды, а вот в черте города прекрасной альтернативой будут льняные брюки светлых, песочных оттенков и рубашки. А вот обтягивающие майки для сильной половины человечества лучше и вовсе убрать из гардероба. Смелым же девушкам, любящим леггинсы и обтягивающие топы, в жаркие дни стоит обратить внимание на комплекты из натуральных материалов», — объяснила эксперт.

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