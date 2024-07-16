«Коснется каждого»: каким курсом поведет Эстонию возможный преемник Каллас

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 74 0

EADaily: кандидат на пост премьера Эстонии Михал не изменит отношение к РФ

«Коснется каждого»: каким курсом поведет Эстонию возможный преемник Каллас

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Mihkel Maripuu

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И с какими трудностями придется столкнуться Кристен Махалу в случае его утверждения на должность премьер-министра страны?

Пост премьер-министра Эстонии вместо Каи Каллас может занять министр по вопросам климата страны Кристен Михал. Отрицательное отношение к России с его приходом не поменяется, но внутренняя политика скорректируется. Об этом пишет EADaily.

Михала выдвинула правящая Партия Реформ, назначив его главой делегации по формированию новой коалиции и ее программы, которую должны представить уже в конце июня. Отмечается, что будущему премьеру придется отказаться от малоэффективных риторических схем привычный Михалу «зеленой» повестки.

Михал поддержал введение военного налога в Эстонии, указав, что он «коснется каждого», не ограничиваясь предприятиями и состоятельными гражданами страны. Издание EADaily отметило, что это по сути «налог на русофобию», так как эта мера направлена на удержание экономики Эстонии на плаву — на фоне помощи Украине.

Речь о том, что дефицит бюджета Эстонии оказался 5,4% от ВВП, о чем сообщил сам Михал на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров.

Приход на пост премьера Михала не изменит отношение Эстонии к России — будет все тот же конфронтационный уклон. Среди прочего, политик станет рельефнее выделять эстонскую проблематику, но с оглядкой на проукраинские настроения в стране.

Кая Каллас и правительство Эстонии подали в отставку в минувший понедельник — 15 июля. Причиной стало то, что Каллас выбрали на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности — должность, которую сейчас занимает Жозепа Боррель.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как изменятся отношения России и Эстонии после отставки премьера Кайи Каллас.

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