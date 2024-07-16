Психанул и ослеп: как стресс влияет на зрение

Оказывается, влюбленные на самом деле видят мир вокруг себя в розовом цвете, и романтика тут ни причем.

Сильный стресс способен вызвать временную слепоту, а чувство любви заставляет буквально видеть мир в розовом цвете. Как связаны эмоции и зрение человека, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала врач-офтальмолог и офтальмохирург Анна Семакина.

«Не секрет, что в глазу самые мелкие сосуды. Соответственно, все, что происходит с нашими сосудами в организме, отражается на глазах. Как мы знаем, во время стресса в крови вырабатываются кортизол и адреналин — гормоны стресса. Под их влиянием сосуды сужаются, и может нарушиться зрение. При сильном стрессе возможна так называемая стероидная слепота. Поэтому, да, от стресса можно ослепнуть. И вернуть человеку зрение в этом случае поможет не офтальмолог, а психолог», — пояснила специалист.

Кроме того, во время стресса повышается артериальное давление, что у пациентов с ломкими сосудами может привести к кровоизлиянию под сетчатку или стекловидное тело и, как следствие, к снижению зрения.

Также при сильном стрессе изменяется биохимический состав внутриглазной жидкости, что может вызвать помутнение хрусталика и развитие катаракты.

Наконец, хронический стресс и недосыпание могут приводить к синдрому «сухого глаза», который сопровождается дискомфортом в глазах, постоянным желанием проморгаться, а также слезотечением и светобоязнью.

«Во время депрессии мы все вокруг можем видеть в сером цвете, что тоже обусловлено сосудистой реакцией и нашим психологическим состоянием. Дело в том, что глаз — это всего лишь рецептор, вынесенный на периферию. Он тесно связан с головным мозгом, поэтому все, что мы видим вокруг, мы на самом деле видим нашим мозгом. И обратно: все, что происходит у нас в голове, отражается на восприятии того, что мы видим», — пояснила Семакина.

Именно поэтому, добавила врач, влюбленные люди воспринимают все вокруг буквально в розовом цвете и видят краски более яркими и сочными. В этом нет никакой романтики, лишь чистая физиология: в организме усиливается кровоток и выработка гормонов счастья.

«Соответственно, радость и прекрасное настроение благотворно влияют на наши сосуды и, как следствие, кровоснабжение сетчатки», — заключила офтальмолог.

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