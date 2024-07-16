Погиб в ДТП тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 134 0

Спортсмену было всего 40 лет.

Погиб в ДТП тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев

Фото: фото из открытых источников

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Тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП в Воронежской области в возрасте 40 лет.

По данным ГУ МВД, Адаев, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, выехал на встречную полосу на 334 километре автодороги «Курск — Саратов» и врезался в грузовик.

Сообщение о трагической гибели Адаева опубликовали на сайте министерства спорта Саратовской области. В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье, родным и воспитанникам Адаева. Дата и место прощания со спортсменом не уточняются.

За время спортивной карьеры Адаев становился призером чемпионата Европы, победителем первенства Европы, а также чемпионом мира 2010 года среди студентов. Позднее тренировал воспитанников Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, был удостоен звания заслуженного тренера России.

Подопечный Адаева Иван Штыль ранее прошел олимпийский отбор, завоевал лицензию, но в итоге не был допущен на Игры в Париже Международным олимпийским комитетом (МОК). Двойка Штыля и Алексея Коровашкова выиграла золото чемпионата Европы‑2024 и считалась одним из фаворитов в Париже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко на 56-м году жизни.

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