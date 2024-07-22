«Сейчас жалеют об этом»: Газманов предсказал судьбу сбежавших из РФ артистов
Газманов заявил о сожалении бежавших из РФ артистов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Певец уверен, вернуть доверие публики всем уехавшим и резко осудившим Россию будет непросто.
Народный артист России Олег Газманов предсказал судьбу сбежавших из России артистов. По его предположению, сейчас все они уже начали жалеть о сказанных громких словах. Певец даже попытался объяснить их решение.
«Это на совести каждого человека. Более того, я скажу, что многие резкие высказывания были у людей, которые сейчас уже жалеют об этом. Может быть, не разобрались с ситуацией», — сказал знаменитость в интервью на YouTube-канале информационного агентства БелТА.
Он уверен — вернуть прежнее лицо они не смогут, так как запятнали свою репутацию слишком сильно. Публика больше не будет так тепло расположена к ним.
«Отказаться от всего этого за пирожки и баварское — так не бывает. И здесь, если артист не понимает, то народ заставит понять так или иначе», — добавил Газманов.
К слову, сам же Газманов находится сразу в нескольких черных списках. Ему запрещен въезд в ряд стран, а также он лишился недвижимости за границей. Но все это для артиста неважно. Из-за этого он не переживает.
«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Я тоже на всех на них наложил в принципе. Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», — говорил он.
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