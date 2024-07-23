Откуда следовал истребитель?

Похоже, что на Украину был доставлен первый истребитель F-16. Официальной информации об этом никакой нет. Но в сервисе Flightradar24, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, многие заметили борт F-16, двигавшийся в направлении Украины.

Место вылета — британская военная база Фаерфорд. Место назначения не указано.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.