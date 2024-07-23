Дело молодых: число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в 1,5 раза

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В России число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в 1,5 раза

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Почему их количество увеличилось и сохранится ли этот тренд?

В России растет число самозанятых младше 18 лет. В прошлом году их количество составило почти 150 тысяч человек. И это в полтора раза больше, чем было в 2022-м.

Как пишут «Известия», в основном молодые люди работают в сфере услуг: официантами и курьерами. Эксперты отмечают — работодателю выгодно нанимать самозанятых. Им не нужно предоставлять отпуск. Кроме того, подростки сами платят налоги.

Вместе с тем, для многих молодых людей обучение по-прежнему важнее неквалифицированного труда. Так, растет число поступающих в среднеспециальные учебные заведения после девятого класса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появятся больничные для самозанятых.

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