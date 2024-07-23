«Черный лебедь»: украинский депутат раскрыл, чем обернется уход Байдена для ВСУ

Отношения Вашингтона и Киева не будут прежними.

Выход американского лидера Джозефа Байдена из президентской гонки может закончиться плачевно для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Сейчас политик находится под арестом по подозрению в государственной измене.

«Уход Байдена — „черный лебедь“ для Украины. Наша страна, война, проблемы уходят для основного драйвера поддержки в лице США даже не на второй, а на третий план», — считает Дубинский.

По его мнению, вице-президент Камала Харрис, чью кандидатуру Байден предложил выдвинуть на выборы от Демократической партии вместо себя, не сможет предложить варианты урегулирования украинского конфликта.

Дубинский подчеркнул, что уход действующего президента США может негативно повлиять и на Европу.

В это время в Штатах возрастает волнение. Байден ни разу не появился на публике после сообщения о выходе из президентской гонки, которое было опубликовано в социальной сети. Ближайшие поездки хозяина Белого дома отменены. Американцы задаются вопросом — все ли в порядке с их действующим президентом, жив ли он?

Ранее 5-tv.ru передавал слова лечащего врача Байдена, который рассказал о состоянии здоровья президента.