«Все кончено»: НАТО предрекли раскол после завершения конфликта на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Скотт Риттер предрек распад НАТО менее чем за десять лет

«Все кончено»: НАТО предрекли раскол после завершения конфликта на Украине

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Поражение в противостоянии с Россией приведет к отречению стран-членов от альянса.

Неизбежный раскол ждет НАТО в ближайшие десять лет. Об этом бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«НАТО не переживет и десяти лет, все кончено. Когда этот конфликт (на Украине — Прим. ред.) закончится поражением альянса, вы увидите глубокий раскол в самой НАТО, а также отречение стран от данного союза. Обманутые ожидания стран — членов НАТО выйдут на поверхность, и произойдет решительный разрыв между Востоком и Западом», — считает Риттер.

Запад, по мнению эксперта, окончательно превратился в общество «самоотмены», безответственных военных расходов и отталкивания людей, необходимых ему для выживания. Все это станет триггером развала НАТО, резюмировал Риттер.

Аналитики The Atlantic ранее предрекли НАТО развал из-за продолжающегося украинского конфликта. По их мнению, именно ситуация на Украине станет катализатором краха военного альянса, так как она вносит раскол между европейскими лидерами. А активизирует процесс распада НАТО возможная победа Республиканской партии на выборах в США в 2024 году.

«Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту», — говорится в статье.

Авторы считают, что интересы республиканцев идут вразрез с европейскими. Поэтому после возможного прихода к власти Дональда Трампа помощь Киеву будет урезана, а ЕС восполнить ее в полном объеме не сможет. Европейским лидерам стоить продумать порядок действий, если Вашингтон разрушит НАТО и повернется в сторону России, заключили авторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем НАТО стремится к конфликту с Россией.

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