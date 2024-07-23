«Еле-еле нашли»: Эмин Агаларов рассказал о необычном райдере зарубежных звезд

Организаторы международного музыкального фестиваля искали по всему Азербайджану редкую текилу, которую запросил один из иностранных исполнителей. Какие еще бывают курьезы?

В райдере зарубежных звезд всегда оказываются необычные запросы. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал на открывшемся сегодня в Баку международном музыкальном фестивале Dream Fest создатель мероприятия, певец Эмин Агаларов.

Агаларов поделился, что потребности у звезд бывают разные и, порой, достаточно трудно выполнимые. Чтобы сделать все на высшем уровне, для создания и функционирования фестиваля, потребовалось привлечь три с половиной тысячи человек. Например, только для одного большого артиста нужно десять гримерок, которые будут работать круглосуточно.

«Вчера искали для одного из артистов текилу особого сорта, которую еле-еле нашли где-то в аэропорту в Азербайджане. Именно этого лейбла и этого года мы не могли найти. Этого много, но на то они и иностранные артисты, что нужно выполнять райдер, иначе они в следующий раз не приедут», — рассказал Агаларов.

Создатель фестиваля поделился, что в день они ожидают около десяти тысяч человек, что невероятно много. Организация мероприятия по сложности превзошла всем известную «Жару».

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