Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перед задержанием пытался уничтожить улики
В результате атаки боевиков погибли 145 человек, более 500 получили ранения.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода*, он обвиняется в пособничестве нападавшим, перед задержанием пытался уничтожить доказательства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, соответствующее указание мужчина получил от организаторов преступления.
«По указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», — сказано в постановлении.
Следователи выяснили, что Якубджони Юсуфзода работал на стройке. Неофициально. Предположительно, за несколько дней до теракта с помощью своей карты обвиняемый переводил деньги «для обеспечения проживания террористов». Один из злоумышленников получил средства от задержанного уже после совершения преступления.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли огонь всего за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили в здании пожар, некоторые конструкции обрушились. По последним данным, погибли 145 человек, ранения получили 551.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Подмосковье в память о жертвах жестокого нападения на «Крокус» решено установить мемориал.
* — внесен в список террористов и экстремистов в России.
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