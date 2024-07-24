Любовь или развод? В истории Лопес и Аффлека появился новый неожиданный поворот

Документы на расторжение брака звездной семьи уже готовы. Когда ждать судебного заседания?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не спешат с разводом и намерены попытаться сохранить брак. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Источник, близкий к звездной паре, указывает на то, что знаменитости все еще продолжают носить обручальные кольца. И, хоть документы для развода готовы, пара не торопится нести их в суд.

Чтобы спасти семью, они решили вспомнить о давней традиции, с которой зарождалась их любовь более 20 лет назад, — тайных записках. Инсайдер утверждает, что супруги пишут друг другу откровенные письма, где изливают душу.

Артисты были обручены еще в начале 2000-х, но тогда так и не сыграли свадьбу. Они воссоединились спустя два десятка лет и, наконец, дошли до алтаря в 2022-м. Однако спустя довольно короткое время в паре произошел раскол, причиной которого, по одной из версий, стала любовь Лопес к публичности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Лопес смутила фанатов туманным посланием в соцсетях.